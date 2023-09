POL-GT: Tödlicher Unfall auf der Brockhäger Straße - Fahrer identifiziert

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Donnerstagvormittag (07.09., 10.25 Uhr) befuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer die Sürenheider Straße in Richtung Verl. Am Kreisverkehr Sürenheider Straße/ Isselhorster Straße/ Thaddäusstraße beabsichtigte er auf die Thaddäusstraße zu fahren. Zeitgleich wollte eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin, welche auf der Thaddäusstraße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs war, die ...

