POL-GT: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Brockhäger Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (TP) - Am Donnerstagmorgen (07.09.2023), gegen 03:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Büroräume eines Autohändlers an der Kahlertstraße ein. Durch Zeugen wurde beobachtet, dass mehrere Personen eine Glasscheibe des Büros zerschlugen und so Zutritt zum Objekt erlangten. Die Personen flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Blankenhagen. Die Täter konnten im Rahmen ...

