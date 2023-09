Polizei Gütersloh

POL-GT: Täter nach Einbruch flüchtig

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am Donnerstagmorgen (07.09.2023), gegen 03:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Büroräume eines Autohändlers an der Kahlertstraße ein. Durch Zeugen wurde beobachtet, dass mehrere Personen eine Glasscheibe des Büros zerschlugen und so Zutritt zum Objekt erlangten. Die Personen flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Blankenhagen. Die Täter konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Nach bisherigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter einen geringen Bargeldbetrag. Die Ermittlungen wurden vor Ort durch die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 869 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

