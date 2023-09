POL-GT: 57-jähiger Sprinter-Fahrer bei Unfall am Mittwochmorgen schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Durch einschlagen eines Fensters gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag auf Dienstag (04.09., 16.55 Uhr - 05.09., 06.05 Uhr) in ein Firmengebäude an der Industriestraße. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stiegen die Einbrecher auf ein Vordach, um sich von dort Zutritt durch das Fenster zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie anschließend sämtliche ...

mehr