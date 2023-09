Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisster zwischenzeitlich in Harsewinkel gesehen - erneuter Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Seit Dienstag (29.08.) wird der 67-jährige Karl-Heinz M. aus Harsewinkel vermisst. Ein Foto des Mannes ist auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/114014

Karl-Heinz M. war zuletzt mit einer schwarzen Jacke und einer Jeanshose bekleidet. Er motorisch eingeschränkt und vermutlich zu Fuß unterwegs.

Zeugen sahen ihn am Samstag (02.09.) in Harsewinkel in der Nähe des Schwanenteichs im Stadtpark.

Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort des Mannes nimmt jede Polizeidienststelle unter der 110 oder die Polizei Gütersloh unter der 05241 869-0 entgegen.

