Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Bürger stoppt Fahrraddieb

Bremerhaven (ots)

Zeuge eines Fahrraddiebstahls wurde am gestrigen Dienstag, 22. August, ein 37 Jahre alter Mann in Bremerhaven-Mitte. Der aufmerksame Bremerhavener sorgte mit seinem schnellen Handeln dafür, dass das entwendete Fahrrad nur kurze Zeit später wieder im Besitz seines rechtmäßigen Eigentümers war.

Ereignet hatte sich der Vorfall in der Bürgermeister-Smidt-Straße zwischen der Preßburger- und der Keilstraße. Hier saß ein 48-Jähriger gemeinsam mit seinem Sohn in einem Eiscafé. Sein Fahrrad, ein Pedelec, hatte der Mann nur weniger Meter entfernt neben sich abgestellt. Unvermittelt griff dann gegen 12.15 Uhr ein derzeit noch unbekannter Täter nach dem unverschlossenen Elektrorad und fuhr damit durch die Fußgängerzone in Richtung Süden davon. Diese Situation beobachtete der 37-jährige Bremerhavener: Der Mann zögerte nicht lange und nahm - ebenfalls mit einem Fahrrad - die Verfolgung des Flüchtigen auf. In Höhe der Großen Kirche gelang es ihm dann, den Fahrraddieb zu stoppen und festzuhalten. Daraufhin ließ der Täter das zuvor gestohlene Rad stehen und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung der Alten Geestebrücke fort.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem flüchtigen Täter blieben jedoch ohne Erfolg. Die Polizei Bremerhaven bittet aus diesem Grund Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Der Fahrraddieb wird als männlich, 1,60 bis 1,75 Meter groß und mit schwarzen Haaren beschrieben. Weiter soll er zur Tatzeit eine blaue Jeanshose sowie ein T-Shirt mit Aufdruck getragen haben.

Der rechtmäßige Eigentümer des Pedelecs konnte - dank des couragierten Zeugen - im Anschluss erleichtert sein Rad wieder in Empfang nehmen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Auch wenn Sie ein Fahrrad nur kurz oder vermeintlich noch in greifbarer Nähe abstellen, schließen Sie es immer ab. So machen Sie es den Dieben schwerer.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell