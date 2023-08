Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrere Tonnen Kupferdraht von Firmengelände gestohlen

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei ermittelt in einem Fall des besonders schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter haben am zurückliegenden Wochenende mehrere Tonnen Kupferdraht von einem Firmengelände im Fischereihafengebiet gestohlen.

Das betroffene Gelände liegt an der Straße Westkai und grenzt an die Straßen Am Düker und Am Seedeich. Die unbekannten Täter gelangten zwischen Freitag, 18. August, 15.30 Uhr, und Montag, 21. August, 6 Uhr, auf bislang unklare Weise auf das Grundstück und entwendeten von dort diverse Rollen Kupferdraht mit einem Gesamtgewicht von rund 4 Tonnen. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Bereich.

Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Kupferrollen und des hohen Gewichts ist von einem Abtransport mit einem Fahrzeug auszugehen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

