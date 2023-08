Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei bringt Fünfjährige zurück zur Mutter

Bremerhaven (ots)

Ein fünfjähriges Mädchen hat sich heute, am 21. August, gegen mittags in Bremerhaven-Mitte mit seinem Kinderfahrrad verlaufen. Das kleine Mädchen befand sich bitterlich weinend in unmittelbarer Nähe eines Cafés. Hierdurch wurden mehrere Passanten auf das Kind aufmerksam und riefen die Polizei Bremerhaven zur Hilfe. Nach Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich heraus, dass die Fünfjährige nur der vietnamesischen Sprache mächtig war und sich die Verständigung dementsprechend schwierig erwies. Zufällig kam eine aufmerksame 17-jährige Passantin vorbei, erkannte die Situation und bat den Beamten ihre Hilfe an, da sie fließend Vietnamesisch und Deutsch spreche. Zusammen mit der 17-Jährigen und dem kleinen Mädchen machten sich die Polizeibeamten im Streifenwagen auf die Suche nach der Mutter. Glücklicherweise konnte diese kurze Zeit später - nach ihrer Tochter suchend - auf der Höhe der Preßburger Straße angetroffen werden. Durch die Übersetzung der hilfsbereiten 17-jährigen Jugendlichen stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Mutter in ein Geschäft gegangen war, während die Fünfjährige unbeirrt auf ihrem Kinderfahrrad weitergefahren war. Das kleine Mädchen wurde anschließend wieder der Mutter übergeben.

