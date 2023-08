Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher erbeuten Schmuck aus Einfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 16. August, in ein Einfamilienhaus am Starenweg in Bremerhaven-Geestemünde eingebrochen. Die Polizei (Telefon: 0471/953-3321) bittet um Zeugenhinweise.

Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf 12.45 bis 16.45 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in das Gebäude, während die Bewohner abwesend waren. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entkamen schließlich mit hochwertigem Schmuck und einer geringen Summe Bargeld.

Wer im betreffenden Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

