Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Motorrollerfahrer gleich zweimal im Visier der Polizei

Bremerhaven (ots)

Gleich zweimal hatte die Polizei in der Nacht von Dienstag, 15. August, auf Mittwoch, 16. August, mit einem offenbar alkoholisierten Rollerfahrer zu tun.

Zunächst meldete der Mann selber am Dienstag gegen 23.30 Uhr den Verlust seines Motorrollers. Er gab an, dass jemand das Gefährt vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rudloffstraße entwendet hätte. Die Polizeibeamten konnten jedoch schnell aufklären, dass der offenbar alkoholisierte 24-jährige Mann zu der Zeit ohne seinen Roller unterwegs gewesen war. Der Mann ging somit zunächst auch wieder seiner Wege. Etwa 30 Minuten später entdeckten die Polizisten den Mann während der Streifenfahrt auf einem Motorroller fahrend nahe des Polizeireviers Lehe in der Hinrich-Schmalfeldt-Straße und kontrollierten ihn. Er war aber nicht nur alkoholisiert unterwegs, sondern hatte auch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Kraftrad.

Gegen den Mann wird nun wegen der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell