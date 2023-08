Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: "Wildcard Wednesday" - Polizeien Bremen und Bremerhaven bieten Chance auf Wildcard für den Sporttest

Bremerhaven (ots)

Den Sporttest der Polizeien Bremen und Bremerhaven schon vor dem eigentlichen Bewerbungsverfahren auszuprobieren und dabei sogar eine Wildcard für die eigene Bewerbung zu ergattern: Dazu haben Interessierte am heutigen "Wildcard Wednesday", 16. August, die Chance. Die Aktion ist ausgebucht.

Bei der gemeinsamen Aktion der Polizeien Bremen und Bremerhaven können am Polizeiberuf Interessierte heute auf dem Polizei Gelände in Bremen-Huckelriede die Gelegenheit nutzen und sich unverbindlich an der Sportprüfung für das Einstellungsverfahren der Polizeien im Land Bremen probieren. Klappt der Test auf Anhieb, sichern sich die Teilnehmenden eine sogenannte Wildcard für den Sportteil im Bewerbungsverfahren. Das bedeutet, im Falle einer Bewerbung bei den Polizeien im Land Bremen für das Jahr 2024 muss kein Sporttest mehr absolviert werden. Die Bewerberinnen und Bewerber können sich so voll und ganz auf das noch übrige Segment "Wissen" und auf das Einstellungs-Interview konzentrieren.

Zusätzlich werden bei der heutigen Aktion spannende Einblicke in den Polizeiberuf, in das Auswahlverfahren und das Duale Studium bei der Polizei geboten.

Der Andrang auf den Wildcard Wednesday ist überwältigend, sodass alle verfügbaren Plätze schnell ausgebucht waren. Die Polizeien Bremen und Bremerhaven planen deshalb bereits, einen solchen Aktionstag zu wiederholen. Infos hierzu folgen rechtzeitig auf unseren Online-Angeboten.

Alle Informationen zum Auswahlverfahren sind vorab aber auch auf www.fit-genug.de zu finden.

Die Teams der Einstellungsberatung stehen immer gern für Fragen und Beratungen zur Verfügung.

Für Bremerhaven:

Einstellungsberatung/Nachwuchswerbung/Studienbegleitung Telefon: 0471/953-1330 oder -1331 E-Mail: einstellungen@polizei.bremerhaven.de

Für Bremen:

Einstellungsberatung/Nachwuchsgewinnung Telefon: 0421/362-12644 und -12645 E-Mail: einstellungen@polizei.bremen.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell