Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher Automatenknacker geht mit Brechstange auf Zeugen los

Bremerhaven (ots)

Einen mutmaßlichen Geldautomaten-Aufbrecher hat die Polizei in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 16. August, in Bremerhaven-Lehe festgenommen. Dabei kam es zu einer bedrohlichen Situation, sodass die Polizeibeamten den Einsatz der Schusswaffe androhen mussten. Der Streifenwagen war gegen 4.30 Uhr von der Potsdamer Straße kommend in die Lessingstraße eingebogen. Hierbei fiel den Beamten ein augenscheinlich mutwillig beschädigter Geldautomat auf. Davor stand ein Mann, der beim Erblicken des Streifenwagens zunächst in einem Hauseingang verschwand, dann jedoch wieder hervorkam und mit den Polizisten sprach. Nun gab sich ein weiterer Mann als Zeuge zu erkennen und berichtete, dass er den anderen dabei beobachtet habe, wie er versucht habe, den Geldautomaten aufzubrechen. Dies wiederum versetzte den mutmaßlichen Automatenaufbrecher in Rage. Er griff nach einem am Boden liegenden Brecheisen und ging damit bedrohlich auf den mutmaßlichen Zeugen los. Die Polizeibeamten wiesen den Angreifer an, die Metallstange wegzulegen, doch dieser hantierte weiter mit damit herum. Da nunmehr Gefahr für Leib und Leben des mutmaßlichen Zeugen bestand, drohten die Beamten den Einsatz der Schusswaffe an, sollte der Angreifer die Brechstange nicht fallen lassen. Schließlich warf der Aggressor den Gegenstand weg und wurde von den Beamten überwältigt sowie mit Handfesseln gesichert. Unterstützungskräfte brachten den alkoholisierten 28-Jährigen für weitere Maßnahmen ins Polizeirevier. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Diebstahls, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

