Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Abbiegeunfall: E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Pkw

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw kam es am gestrigen Montagabend, 14. August, im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Eine 20-jährige Frau befuhr mit ihrem Elektroscooter gegen 18.40 Uhr die Rickmersstraße in Richtung Pestalozzistraße. An der Kreuzung zur Körnerstraße bog die Bremerhavenerin unvermittelt nach links ab und kollidierte hierbei mit dem seitlich neben ihr fahrenden VW eines 34-Jährigen. Die junge Rollerfahrerin stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen an Kopf und Körper zu. Sie wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Pkw blieben bei dem Vorfall unverletzt.

