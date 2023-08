Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schmierereien und beschädigte Fenster an Leherheider Schule - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 11. August, und dem heutigen Dienstag, 15. August, ein Schulgebäude in Bremerhaven-Leherheide beschädigt. Ein Angestellter hatte die Schäden an dem Gebäude an der Ferdinand-Lassalle-Straße festgestellt. Dabei handelt es sich zum einen um Farbschmierereien an der Wand zur Ostseite des Gebäudes. Zum anderen hatten unbekannte Täter offenbar eine Fensterscheibe an der südöstlichen Seite des Schulgebäudes beschädigt und die außen befindlichen Fensterbänke beschmiert. Wer im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen auf dem Gelände der Karl-Marx-Schule gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell