Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Veranstaltungen zum 1. Mai verlaufen störungsfrei

Hamm (ots)

Am 1. Mai verlief sowohl die Kundgebung des deutschen Gewerkschaftsbundes DGB in der Innenstadt als auch die Veranstaltung in der Geithe zum ersten Mai weitgehend störungsfrei. Die Versammlung des DGB auf dem Marktplatz mit in der Spitze 500 Teilnehmern unter dem Motto "1. Mai - ungebrochen solidarisch" wurde friedlich und ohne besondere Vorkommnisse um 13.30 Uhr beendet. Im Bereich der Geithe fanden sich in der Spitze bis zu 800 Personen ein. Auch diese Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse. Lediglich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung musste durch die anwesende Polizei aufgenommen werden. Der Geschädigte wurde vor Ort medizinisch versorgt. Um 18.30 Uhr war auch diese Veranstaltung beendet. (ab)

