POL-HAM: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwischen Mittwoch, 26. April, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 27. April, 8.05 Uhr, einen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Discounters am Schwarzen Weg. Der Fahrschulwagen stand auf dem östlichen Teil des Parkplatzes und wies hinten links an der Stoßstange und am Kotflügel mehrere Kratzer auf. Der ...

mehr