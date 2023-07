Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Lkr. TUT) - Einbruch in Sportheim, fast 10.000 Euro Schaden

Gosheim / Lkr. TUT (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag (9.7.23, 17 Uhr) auf Montagmittag (10.7.23, 13:45 Uhr) hat es einen Einbruch in ein Sportheim in Gosheim gegeben. Die bisher unbekannten Täter versuchten über unterschiedliche Möglichkeiten in das Sportheim, Im Weiher 4, einzubrechen. Hierbei beschädigten sie mehrere Türen und Fenster. Schließlich gelang es den Tätern das Gebäude zu betreten. Auch in den Innenräumen beschädigten sie das Inventar so stark, dass ein Gesamtschaden am Sportheim von fast 10.000 Euro entstanden ist. Ob etwas entwendet wurde, wird noch geprüft.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wehingen unter 07426 1240 oder die Polizei Spaichingen unter 07424 9318-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell