POL-KN: (Villingendorf, Lkr. Rottweil) Unbekannte entwenden Zigarettenautomat (11./12.07.2023)

Bergfelden, Sulz am Neckar (ots) - Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 05.07.2023, und Dienstag, 11.07.2023, in einen im Bereich des Mühlbachs stehenden Bauwagen eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem am Brunnen am Millionenbrückle stehenden Wagen, entwendet jedoch nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ...

