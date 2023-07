Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Schloßstraße - insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (11.07.2023)

Schramberg (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden und ein nicht mehr fahrbereiter Laster sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Schloßstraße ereignet hat. Ein 47-jähriger fuhr mit einem Mercedes Atego auf der Schloßstraße in Richtung Sulgen. An der Einmündung zur Landenbergerstraße wechselte der Lastwagen auf den linken Fahrstreifen und touchiert dabei einen bereits dort fahrenden BMW eines 59-Jährigen. Der Atego war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bauhof Schramberg kümmerte sich um die durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigte Straße. Am BMW entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 5.000 Euro.

