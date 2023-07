Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Einmündung der Schramberger Straße auf die B462 - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (11.07.2023)

Dunningen (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Schramberger Straße auf die Bundesstraße 462 sind am Dienstagabend insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden entstanden. Ein 73-jähriger VW Polo-Fahrer war um kurz vor Mitternacht auf der Schramberger Straße in Richtung B462 unterwegs. An der Einmündung bog der Mann nach links ab und kollidierte dabei mit einem auf der B462 von Schramberg in Richtung Rottweil fahrenden vorfahrtsberechtigten BMW eines 63-Jährigen. An beiden Autos, die weiterhin fahrbereit blieben, entstand Sachschaden in Höhe von je rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell