Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf dem Rißtorfkreisel (11.07.2023)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 313, an der Auffahrt auf die Autobahn 98 passiert ist. Ein 36-Jähriger fuhr mit einem VW auf der B313 von Espasingen in Richtung Stockach. An der Auffahrt auf die A98 bog er nach links ab und kollidierte dabei mit einem aus Richtung Stockach entgegenkommenden Opel eines 59-Jährigen. Am VW entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, den Schaden am Opel schätze die Polizei auf rund 5.000 Euro.

