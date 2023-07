Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weiden, Dornhan, Lkr. Rottweil) Einbruch in Sportheim - Polizei bittet um Hinweise (11.07.2023)

Weiden, Dornhan (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in ein Sportheim im Hopfauer Weg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Seitentür des Gebäudes auf und gelangten so in die Innenräume. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer und brachen eine weitere Tür zu einem Lagerraum auf. Daraus entwendeten die Einbrecher zwei Laserlichtgewehre mit Zubehör und eine Laserlichtpistole. Das Diebesgut konnte unweit des Vereinsheim aufgefunden werden. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 5.000 Euro liegen. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Sportheims festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0, beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell