POL-MFR: (33) Einbruch in ein Geschäft - Tatverdächtiger festgenommen

Stein (ots) - In der Nacht von Samstag (07.01.2023) auf Sonntag (08.01.2023) versuchte ein 28-Jähriger in eine Tankstelle in Oberasbach einzubrechen. Zivilbeamte nahmen ihn auf der Flucht fest. Der Tatverdächtige versuchte gegen 01:40 Uhr die verschlossenen Schiebetüren der Tankstelle in der Rothenburger Straße gewaltsam aufzuschieben. Nachdem hierdurch Alarm ausgelöst worden war, ergriff er in Richtung der ...

