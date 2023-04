Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte entwenden Kupferkabel - Bundespolizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main (ots)

Unbekannte Täter haben an der Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Niederrad und dem Bahnhof Frankfurt-Stadion von unterschiedlichen Stellen etwa eine Tonne Kupferkabel entwendet. Den Diebstahl stellten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG am Dienstag fest und meldeten dies der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens suchten Beamte den Bereich ab und konnten noch einige Spuren sichern. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im hohen vierstelligen Bereich zu sehen sein.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die in den letzten Tagen in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

