Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zwei Taschendiebe im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstagmittag im Frankfurter Hauptbahnhof gemeinsam mit Kollegen der Hessischen Landespolizei zwei Taschendiebe festgenommen, die einem 84-jährigen Reisenden aus Frankfurt am Main die Brieftasche gestohlen hatten.

Am Bahnsteig von Gleis 12 konnten die Beamten beobachten, wie der 32-Jährige gemeinsam mit seinem 21-jährigen Komplizen dem Reisenden folgte. Beim Einstieg in den Zug verursachte der jüngere der Beiden ein Gedränge, was der Ältere dazu nutzte die Brieftasche aus der Tasche des Reisenden zu ziehen. Als die Beiden den Bereich verlassen wollten, klickten die Handschellen und Beide wurden festgenommen. Die Brieftasche, in der sich neben Kreditkarten, Ausweisdokumenten auch eine geringe Menge Bargeld befand, konnten die Beamten sicherstellen. Der Frankfurter hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt und war doch sichtlich erstaunt, als ihm die Beamten seine Brieftasche wieder aushändigten. Die zwei wohnsitzlosen Täter wurde zur Wache gebracht, wo nach Feststellung der Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Beide wurden später ins Polizeigewahrsam eingeliefert, dem Haftrichter vorgeführt und letztlich in Haft genommen.

