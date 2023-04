Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unfall am Bahnhof Egelsbach mit glücklichem Ausgang

Egelsbach/Landkreis Offenbach (ots)

Einen glücklichen Verlauf nahm am Samstag ein Unfall am Bahnhof Egelsbach, bei dem ein 23-jähriger Mann aus Egelsbach gegen 11 Uhr vor eine einfahrende S-Bahn der Linie 3 fiel und glücklicherweise unverletzt blieb. Wie Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, erlitt der Mann am Bahnsteig einen Schwindelanfall, wodurch er das Bewusstsein verlor und ins Gleis fiel. Als die S-Bahn in den Bereich einfuhr und der Lokführer die Person in den Gleisen erkannte, leitete er sofort eine Notbremsung ein. Dies konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Mann überrollt wurde. Da der Mann beim Sturz genau zwischen die Gleise fiel, reichte der Abstand offenbar aus, um glücklicherweise nicht von der S-Bahn mitgeschleift zu werden. Als er wenig später das Bewusstsein wiedererlangte, konnte er aus eigener Kraft zurück auf den Bahnsteig klettern. Dort wurde er von Rettungssanitätern versorgt und später vorsorglich in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Vorfalles waren die Gleise bis 11.40 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Insgesamt kam es bei insgesamt 11 Zügen zu Verspätungen.

