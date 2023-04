Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Fahrraddieb mit zwei Haftbefehlen gesucht

Frankfurt am Main (ots)

Ein 33-jähriger wohnsitzloser Mann, der am Frankfurter Hauptbahnhof am Mittwochmorgen ein Fahrrad gestohlen hatte und später von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht. Gegen 8 Uhr hatte er das Schloss eines am Hauptbahnhof abgestellten Fahrrades aufgehebelt und das Rad im Wert von 700 Euro entwendet. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnte ihn eine Streife der Bundespolizei etwa zwei Stunden später am Hauptbahnhof wiedererkennen und festnehmen. Das Fahrrad hatte er nicht mehr dabei und wollte sich auch nicht über dessen Verbleib äußern. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er wegen Betrugs und Diebstahls noch eine Freiheitsstrafe von insgesamt 353 Tagen zu verbüßen hat. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

