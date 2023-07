POL-KN: (Waldmössingen, Lkr. Rottweil) Mann bei Arbeitsunfall verletzt (11.07.2023)

Weiden, Dornhan (ots) - In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in ein Sportheim im Hopfauer Weg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Seitentür des Gebäudes auf und gelangten so in die Innenräume. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer und brachen eine weitere Tür zu einem Lagerraum auf. Daraus entwendeten ...

mehr