POL-Bremerhaven: BMW mit Totalschaden: 18-Jähriger fährt gegen Spundwand

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 16. August, in ein Einfamilienhaus am Starenweg in Bremerhaven-Geestemünde eingebrochen. Die Polizei (Telefon: 0471/953-3321) bittet um Zeugenhinweise. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf 12.45 bis 16.45 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so ...

