Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verdächtige Geräusche aus Wohnung: Anruferin alarmiert die Polizei

Bremerhaven (ots)

Verdächtige Geräusche in einem Mehrfamilienhaus an der Georgstraße in Bremerhaven-Geestemünde meldete eine Frau am Montagabend, 21. August, gegen 18.50 Uhr der Polizei. Sie habe Schreie gehört, außerdem sollen möglicherweise Gegenstände durch die Nachbarwohnung geworfen worden sein, teilte sie der Polizei mit. Die Beamten eilten zu dem Haus - schließlich war anzunehmen, dass hier eine Notsituation vorlag. Als die Polizisten an der betroffenen Wohnung angekommen waren, öffneten einige Jugendliche die Tür, die sich dort berechtigterweise aufhielten. Eine gefährliche Situation war nicht ersichtlich. Vielmehr gaben die drei 15- bis 16-Jährigen an, zuvor Videospiele gespielt zu haben und dabei etwas lauter geworden zu sein. Außerdem habe man ein wenig freundschaftlich gerangelt. Die Polizisten ermahnten zur Ruhe und konnten anschließend der Anruferin mitteilen, dass in der anderen Wohnung alles in Ordnung ist. Auch wenn dieses Mal kein Notfall vorlag: Die Anruferin hat vorbildlich gehandelt, indem sie die Polizei über ihre Feststellungen informiert hat. Im Ernstfall hätte einer gefährdeten Person so schnell geholfen oder eine Straftat aufgeklärt werden können. Daher gilt: Bei Verdacht stets den Notruf 110 wählen!

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell