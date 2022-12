Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Dachstuhlbrand Ludwigshafen Richard-Wagner-Straße Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots)

(SR)Am 01.12.2022 um 15:15 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gebäudebrand in die Richard-Wagner-Straße alarmiert. Auf der Anfahrt konnte man schon eine starke Rauchentwicklung am Dachbereich eines Doppelhauses wahrnehmen. Die Bewohner und die des Nachbargebäudes hatten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen und standen unverletzt im Freien. Die Löschmaßnahmen wurden mittels zwei Drehleitern über Dach, sowie auch im inneren des Gebäudes über ein Strahlrohr eingeleitet, sodass der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht werden konnte. Verletzte Personen gab es keine, jedoch wurden diese wegen der Witterungsverhältnisse vom Rettungsdienst betreut. Durch die Gebäudeschäden sind die Wohnungen der einen Gebäudehälfte aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die 3 Personen kommen bei Freunden und Bekannten vorübergehend unter. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit insgesamt 30 Kräften und 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Krisenintervensionsdienst, eine Versorgungseinheit des Katastrophenschutzes und die Polizei. Ferner unterstützen die Freiwilligen Feuerwehren der Einheiten Maudach, Oppau und Ruchheim, welche den Stadtschutz für die Dauer der Maßnahmen übernahmen. Die Einheit Maudach übernimmt außerdem vorsorglich eine Brandsicherheitswache über die gesamte Nacht am betroffenen Gebäude.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell