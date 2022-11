Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gasgeruch in einem Wohnhaus in der Gartenstadt

Ludwigshafen (ots)

(SB) Am Sonntag den 20.11.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gasgeruch in einem Wohnhaus in die Ungsteiner Straße im Stadtteil Gartenstadt um 14:25 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Wohngebäude schon geräumt und im Eingangsbereich konnte mit den Messgeräten der Feuerwehr eine erhöhte Gaskonzentration nachgewiesen werden. Nach umfassender Recherche mit den Technischen Werken Ludwigshafen konnte die Leckage außerhalb des Gebäudes im Straßenbereich festgestellt werden. Ein Bautrupp der Technischen Werke wurde alarmiert um die Gasleitung freizulegen. Die Ausschachtung musste per Hand durchgeführt werden, da in diesem Bereich wo sich die Gasleitung befand kein Bagger einfahren konnte. Der Gasanschluss wurde von der Versorgungsleitung getrennt und somit die unmittelbare Gefahr beseitigt. Während der Bauarbeiten konnten die Bewohner bei Angehörigen untergebracht werden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren um 18:00 Uhr beendet. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen, die Polizei sowie die Technischen Werke Ludwigshafen.

