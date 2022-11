Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall in Ludwigshafen auf der A61

Ludwigshafen (ots)

(MM) Am 03.11.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 14:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A61 am Autobahnkreuz Ludwigshafen, in Fahrtrichtung Frankenthal alarmiert.

Die Erkundung vor Ort ergab, dass ein PKW auf einen LKW- Anhänger aufgefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW bis zur Hälfte unter das Heck des LKW-Anhängers geschoben. Der PKW-Fahrer überlebte den schweren Aufprall nicht, er befand sich alleine im Fahrzeug.

Zur Bergung musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät den PKW unter dem LKW- Anhänger herausziehe. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim mit 7 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Zeitgleich wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Notfalltüröffnung in den Stadtteil Mundenheim und zu einem Gasgeruch in den Stadtteil Hemshof gerufen.

Hier waren 13 Einsatzkräfte und 4 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Technischen Werke Ludwigshafen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell