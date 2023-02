Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Riedbahn: Verdächtige Geräusche in der Nacht

Weiterstadt (ots)

Einbrecher haben am Montag (20.2.) ihr Unwesen in der Feldstraße getrieben und Geschäftsräume eines Wohn- und Geschäftshauses heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen gegen 0.15 Uhr über ein Fenster in das Gebäude gelangt und hatten dort nach Beute gesucht. Als sie mit den dabei verursachten Geräuschen die Bewohner weckten und bemerkten, traten sie umgehend die Flucht an. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich um drei Täter gehandelt haben soll. Weitere Details liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern bislang nicht vor. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

