Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldautomatenaufbruch in Halle (Westf.) - weitere Hinweise erbeten

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Die Ermittlungen zu dem versuchten Geldautomatenaufbruch laufen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5595743 Unterdessen konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Stand gingen die Tatverdächtigen den Automaten um 23.48 Uhr an. Keine fünf Minuten später betrat ein Kunde den Vorraum der Bankfiliale. Da waren die Täter bereits weg.

Die Polizei sucht den Kunden, der am Freitagabend (01.09.) um kurz nach 23.50 Uhr die Filiale am Künsebecker Weg betreten hat. Hinweise dazu und weitere Angaben nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen. Unterdessen konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Stand gingen die Tatverdächtigen den Automaten um 23.48 Uhr an. Keine fünf Minuten später betrat ein Kunde den Vorraum der Bankfiliale. Da waren die Täter bereits weg.

Die Polizei sucht den Kunden, der am Freitagabend (01.09.) um kurz nach 23.50 Uhr die Filiale am Künsebecker Weg betreten hat. Hinweise dazu und weitere Angaben nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell