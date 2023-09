Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - Pkw touchiert E-Scooter-Fahrerin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (04.09., 07.10 Uhr) ereignete sich auf der Haller Straße im Ortsteil Isselhorst ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer und einer E-Scooter-Fahrerin. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 16-jährige Rollerfahrerin den rechten Geh- und Radweg der Haller Straße vom Postdamm kommend, in Richtung Abzweig Haller Straße/ Isselhorster Straße. In Höhe der Einmündung Haverkamp beabsichtigte die 16-Jährige die Haller Straße zu queren, um abzubiegen. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines silber/ grauen Kombis die Haller Straße in die gleiche Fahrtrichtung. Bei dem Querungsversuch der Rollerfahrerin touchierte der Pkw den E-Scooter, so dass die 16-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Nachdem der Fahrer des bislang unbekannten Kombis seine Fahrt kurz verlangsamte, fuhr er in der Folge weiter, ohne sich um die gestürzte Rollerfahrerin zu kümmern.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Pkw geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

