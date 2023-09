POL-GT: Versmisste Jugendliche wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bewohner einer kommunalen Unterkunft an der Kolpingstraße meldeten sich am Montagvormittag (04.09., 09.30 Uhr), da ein 43-jähriger Bewohner der Unterkunft offenbar im Zuge einer psychischen Ausnahmesituation alleine mit einem Messer in seinem Zimmer randalierte. Durch die ...

mehr