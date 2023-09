Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann in psychischer Ausnahmesituation durch Spezialeinsatzkräfte aus Wohnung geholt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bewohner einer kommunalen Unterkunft an der Kolpingstraße meldeten sich am Montagvormittag (04.09., 09.30 Uhr), da ein 43-jähriger Bewohner der Unterkunft offenbar im Zuge einer psychischen Ausnahmesituation alleine mit einem Messer in seinem Zimmer randalierte. Durch die Polizei wurde ein Spezialeinsatzkommando und eine Verhandlungsgruppe zum Einsatzort entstand. Unterdessen randalierte der Mann in seinem Zimmer weiter. Anwohner befanden sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Letztendlich wurde der Mann durch das Spezialeinsatzkommando gegen 14.00 Uhr vor Ort in Gewahrsam genommen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen.

