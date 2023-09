Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Verletzte nach Unfall auf der Greffener Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Sonntagabend (03.09., 20.45 Uhr) kam es auf der Kreuzung Greffener Straße/ Kämpenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem mehrere Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Zuvor befuhr ein 51-jähriger Mann aus Versmold mit einem Toyota die Kämpenstraße in Richtung Greffener Straße um diese zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 41-jähriger Versmolder mit einem Nissan die Greffener Straße in Richtung Versmold. Bei dem Querungsversuch des Toyota-Fahrers kam es in der Folge zur Kollision. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge in angrenzende Straßengräben geschleudert.

Da sich mehrere Personen in den beiden Unfallfahrzeugen befunden hatten, entsandte die Feuerwehr eine größere Anzahl an Rettungskräften. Während sich der 51-jährige Toyota-Fahrer schwer verletzte, wurde der 41-jährige Nissan-Fahrer leicht verletzt. Eine 46-jährige Beifahrerin aus dem Nissan wurde schwer verletzt. Zudem wurden drei weitere Insassen aus dem Nissan (10, 14 und 16 Jahre alt) wiederum leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten sämtliche Beteiligte zu weiteren stationären und ambulanten Behandlungen in umliegende Krankenhäuser.

Beide Unfallfahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung sowie den Abtransport der Fahrzeuge. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Greffener Straße bis Mitternacht voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell