POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch mit brachialer Gewalt in einen Kindergarten in der St.-Georg-Straße in Beiertheim-Bulach ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher zwischen Dienstagabend 19:00 Uhr und Mittwochmorgen 07:00 Uhr ein Fenster und eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten sie Büroschränke und Spinde und brachen einen Tresor auf.

Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden stehen derzeit noch nicht fest.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

