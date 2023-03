Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Aggressiver Fahrgast in Regionalbahn

Boppard (ots)

Mehrere Straftaten verübte am Montagabend ein aggressiver Fahrgast in der Regionalbahn 25435, auf der Fahrt von Koblenz nach Boppard.

Erst schlug er unvermittelt mit der Faust einer jungen Frau gegen die Stirn. Danach riss er den Fahrverlaufsmonitor aus der Verankerung, urinierte in den Zug und bedrohte anschließend mit dem Nothammer den Zugbegleiter.

Bei Halt des Zuges am Bahnhof Boppard wurde der Mann von der eingetroffenen Bundespolizei, noch mit dem Nothammer in der Hand, gestellt. Auch dort verhielt er sich weiterhin aggressiv und unkooperativ. Während der Fesselung äußerte er, dass er alle töten wolle. In Anbetracht seines Zustands und Verhaltens wurde er, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen,zum Krankenhaus Simmern verbracht.

