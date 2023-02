Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäterin fest

Lautzenhausen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend am Flughafen Frankfurt Hahn eine 37-jährige Frau festgenommen. Die Litauerin, die eine Reise nach Rumänien anstrebte, wurde im Rahmen der Ausreisekontrolle festgestellt. Wegen Diebstahl hatte sie die Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme ausgeschrieben. Da die Gesuchte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 750 Euro zahlte, konnte sie ihren geplanten Flug antreten.

