Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei bringt Dieb ins Gefängnis und stellt unterschlagenen Schäferhund sicher

Trier (ots)

Am Samstagabend verhaftete die Bundespolizei einen 36-jährigen Deutschen im Stadtgebiet und stellte den mitgeführten Schäferhund sicher.

Wegen Diebstahls wurde der zuletzt in Frankreich lebende Mann im August 2022 vom Amtsgericht Bückeburg zu einer Geldstrafe von 3.150 Euro verurteilt. Hinzu kommen noch drei aktuelle Ermittlungsverfahren wegen Eigentums-/Gewaltdelikten. Die Geldstrafe konnte der Verurteilte nicht bezahlen, so dass er zur Verbüßung einer Haftstrafe von 90 Tagen in die JVA Trier eingeliefert wurde.

Durch eine Überprüfung der Chipnummer wurde verifiziert, dass der mitgeführte belgische Schäferhund unterschlagen wurde. Bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse verbleibt der Hund im Tierheim Trier-Zewen.

