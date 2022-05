POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (18.05.2022), gegen 12:00 Uhr, kam es in der Bruchwiesenstraße zum Zusammenstoß zwischen einem 61-jährigen E-Rollerfahrer und einem 20-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger war dabei auf dem Radweg gelaufen, was dazu führte, dass es an einer baulich bedingten Engstelle zur Kollision der zwei Beteiligten kam. Durch den Unfall wurde der 61-Jährige leicht verletzt und zur weiteren ...

mehr