Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldautomatenaufbruch in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag (01.09., 23.00 - 02.09., 05.50 Uhr) versucht einen Geldautomaten innerhalb einer Bankfiliale am Künsebecker Weg aufzubrechen. Die Täter betraten dazu den Vorraum der Filiale und gingen den Automaten mit entsprechendem Werkzeug an. Bargeld wurde nicht entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und hatten die Kapuzen ihrer Jacken über den Kopf gezogen. Einer von ihnen trug weiße Turnschuhe. Aufgrund des genutzten Werkzeugs ist es wahrscheinlich, dass die Täter mit einem Auto angereist sind. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell