POL-GT: Unbekannte Autofahrerin touchiert Radfahrerin und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmorgen (05.09., 07.55 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Eickhoffstraße eine leichte Kollision zwischen einer bislang unbekannten Pkw-Fahrerin und einer Radfahrerin. Den Erkenntnissen nach befuhr eine 24-jährige Gütersloherin mit einem Fahrrad die Eickhoffstraße aus der Innenstadt in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und beabsichtigte diese weiter in Richtung Berliner Straße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr die unbekannte Autofahrerin die Eickhoffstraße in gleiche Richtung, um nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße einzubiegen. Bei dem Abbiegeversuch der Autofahrerin wurde die Radfahrerin touchiert und dabei leicht verletzt. Nach kurzem Blickkontakt zwischen den beteiligten Frauen fuhr die Pkw-Fahrerin weiter Richtung Kaiserstraße.

Es soll sich um eine Frau mittleren Alters gehandelt haben, die einen weißen Pkw gefahren hatte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weiteren Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Frau oder das weiße Auto geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

