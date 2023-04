Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen Außenspiegel von drei Autos in Baunatal: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Baunatal die Außenspiegel von drei geparkten Autos abmontiert und gestohlen. Zunächst hatte sich am frühen Morgen gegen 6 Uhr der Besitzer eines schwarzen BMW X4 aus der Birkenallee, nahe der Straße "Bornhagen", bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl an seinem Pkw festgestellt hatte. Im weiteren Verlauf des Vormittags folgten die Anrufe wegen weiterer Spiegel-Diebstähle von einem schwarzen Audi Q3 und einem weißen Mercedes E220. Beide Fahrzeuge waren in der Lindenallee, nahe der Akazienallee, geparkt. Durch das Durchtrennen der Kabel der Außenspiegel richteten die Diebe zudem Sachschäden an, deren Gesamthöhe momentan noch nicht genau beziffert werden kann. Wann die Taten in der Nacht stattfanden, ist bislang nicht geklärt.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell