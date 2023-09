Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz an der Moritz-Fontaine-Gesamtschule

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Nachgang eines Polizeieinsatzes an der Moritz-Fontaine-Gesamtschule wurde bekannt, dass es in der Schüler- und Elternschaft der weiteren Schulen des Schulzentrums am Burgweg zu Spekulationen gekommen war.

Neben der Strafverfolgung ist die Aufgabe der Polizei Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Bei einer konkreten Gefahrenlage informiert die Polizei grundsätzlich die Bevölkerung und leitet umgehend gefahrenabwehrende Maßnahmen ein, um jegliche Gefährdung für Beteiligte und Unbeteiligte zu verhindern.

Am Freitagmorgen (01.09., 09.05 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh durch die Schulleitung der Moritz-Fontaine-Gesamtschule über einen Schüler informiert, der aufgrund einer persönlichen Ausnahmesituation aus dem Unterricht entlassen wurde. Zuvor hatten weitere Schüler diese Erkenntnis an die Schulleitung herangetragen.

Obwohl der Schüler den Unterricht bereits gegen 08.50 Uhr verlassen hatte, entschied die Polizei dennoch, vorsorglich Präsenzkräfte zum Schulzentrum am Burgweg abzustellen, bis parallel weitere Polizeibeamte den Jungen an seiner Wohnanschrift angetroffen hatten. Polizeiliches Ziel war die Kontaktaufnahme zu dem Jugendlichen, um eine Entscheidung über den Bedarf weiterer Maßnahmen zur Unterstützung des Jungen treffen zu können.

Zu keinem Zeitpunkt gab es eine konkrete Gefahrensituation an der Schule. Während des Einsatzes standen Polizeibeamte in engem Austausch mit der Schulleitung. Nach Einsatzende konnte der Unterricht fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell