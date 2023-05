Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Kreis Tuttlingen) Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 491 fordert zwei Leichtverletzte (20.05.2023)

Emmingen-Liptingen (ots)

Zwei Leichtverletzte und insgesamt rund 70.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 491 zwischen dem Kreisverkehr der Bundesstraßen 14 / B 311 und Emmingen. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Mercedes C 180 auf der B 491 in Richtung Emmingen, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Mercedes S 400 eines 22-Jährigen zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, eine 20-jährige Mitfahrerin in der S-Klasse blieb unverletzt. Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz eines Führerscheins und war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 2,4 Promille. Die Polizei ermittelt sowohl gegen den 19-Jährigen als auch gegen den Halter des Autos, da er dieses dem führerscheinlosen jungen Mann überlassen hatte.

