POL-HG: Einbruch in Bäckerei +++ Handtasche geraubt +++ Pkw-Anhänger gestohlen +++ Autoscheiben eingeschlagen +++ Hoher Schaden durch Sprühereien +++ Radfahrer bei Unfall verletzt +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Bäckerei,

Friedrichsdorf, Köppern, Köpperner Straße, 05.04.2023, 19.00 Uhr bis 06.04.2023, 04.55 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Köppern kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Bäckereiladens. Zwischen 19.00 Uhr abends und 04.55 Uhr am Morgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Inneren des in der Köpperner Straße ansässigen Geschäfts. Die Täter entwendeten einen größeren Schrank, für dessen Abtransport sie vermutlich ein Fahrzeug nutzten. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

2. Handtasche geraubt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Stedter Weg, 05.04.2023, 17.45 Uhr

(pa)Am Mittwochabend wurde in Bad Homburg Kirdorf eine Jugendliche beraubt. Eine 15-Jährige befand sich gegen 17.45 Uhr zu Fuß im Stedter Weg, als sie auf einen Unbekannten traf. Der Mann habe ihr plötzlich die Handtasche entrissen und ihr ins Gesicht geschlagen, woraufhin die Jugendliche zu Boden gestürzt sei. Sie beschrieb den Täter als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 180cm groß und breit gebaut. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild", einen schwarzgrauen Dreitagebart und eine tiefe Stimme gehabt. Getragen habe der Mann eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn", eine dunkle Hose, eine dunkle Kappe und helles Schuhwerk. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Pkw-Anhänger gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Die alte Römerstraße, 04.04.2023, 18.00 Uhr bis 05.04.2023, 08.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg kam es in der Nacht auf Mittwoch zum Diebstahl eines Pkw-Anhängers. Ein Anhänger des Herstellers "Humbauer" war noch am Dienstagabend auf dem Parkplatz einer im Bereich "Die Alte Römerstraße" befindlichen Kleingartenanlage abgestellt. Am Mittwochmorgen musste schließlich festgestellt werden, dass der rund 1.500 Euro teure Anhänger gestohlen wurde. An ihm war zum Tatzeitpunkt ein Schild mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-MC 109" montiert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Autoscheiben eingeschlagen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, 04.04.2023, 12.00 Uhr bis 05.04.2023, 09.30 Uhr

(pa)Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Bad Homburg Ober-Eschbach an mehreren Pkw Scheiben eingeschlagen. Betroffen waren insgesamt drei Pkw. Eine der Taten ereignete sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochnacht in der Mainzer Straße. An einem dort geparkten BMW schlug jemand die Frontscheibe kaputt, sodass ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Ein weiterer Fall wurde in der Kalbacher Straße gemeldet. Dort wurde ein in einer Tiefgarage abgestellter Hyundai zum Ziel, wobei diesmal die Heckklappe zerschlagen wurde. Zur dritten Tat kam es zwischen Dienstag, 22.30 Uhr und Mittwoch, 01.40 Uhr in der Ober-Eschbacher Straße. Dort traf es eine Mercedes C-Klasse, bei der ebenfalls die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Aus keinem der Fahrzeuge wurde etwas entwendet. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet zu allen genannten Fällen mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Hoher Schaden durch Farbsprühereien,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Rotlaufweg, 05.04.2023, 19.00 Uhr bis 06.04.2023, 08.00 Uhr

(pa)Einen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Bad Homburg durch Farbsprühereien. Im Rotraumweg im Stadtteil Kirdorf wurden zwischen 19.00 Uhr abends und 08.00 Uhr morgens eine Gartenmauer, ein Gartentor sowie das Heck eines geparkten Pkw mit pinker Sprühfarbe verunstaltet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

6. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, 05.04.2023, 07.50 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Fahrradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 49-jähriger Friedrichsdorfer befuhr mit seinem Fahrrad gegen 07.50 Uhr die Hugenottenstraße auf dem dort ausgewiesenen Geh-/ Radweg in Richtung Färberstraße. Gleichzeitig beabsichtigte ein 56-jähriger Offenbacher, mit seinem VW Up von der Tettauer Straße in die Hugenottenstraße einzubiegen. Dabei achtete der Autofahrer nicht ausreichend auf den Verkehr, sodass er dem Radfahrer die Vorfahrt nahm. Bei dem Zusammenstoß wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik.

7. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Landesstraße 3063, Gemarkung Usingen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

